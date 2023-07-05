Çanakkale'de Kazada Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün aracında yapılan aramada 10 kilogram esrar ve 4 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi. Kazaya karışan araçta bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

Çanakkale'de sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada araçtan 10 kilogram esrar, 4 kilogram uyuşturucu hap çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de tek taraflı meydana gelen trafik kazasında bir soğuk hava deposu girişindeki beton yol ayrımına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada polis ve jandarma tarafından araç içinde yapılan aramada piyasada değeri yaklaşık 800 bin TL olan 4 kilo uyuşturucu hap ile yaklaşık 3 milyon TL değerinde 10 kilo esrar ele geçirildi.

Çanakkale'de saat 07.00 sıralarında Çanakkale-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Çanakkale'ye doğru seyir halinde olan Ferhat Aslan yönetimindeki 35 ANY 360 plakalı otomobil, Kangırlı altı sapağını geçince soğuk hava deposu girişindeki beton yol ayrımına süratle çarptı. Kazada otomobil sürücü Ferhat Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilin motoru yerinden çıkarken, aracın ön tarafı paramparça oldu.

Kazanın ardından polis ve jandarma tarafından araç içinde yapılan aramada piyasada değeri yaklaşık 800 bin TL olan 4 kilo uyuşturucu hap ile yaklaşık 3 milyon TL değerinde 10 kilo esrar ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturma çerçevesinde kazaya karışan araca eskortluk eden başka bir araç tespit edildi. Jandarmanın sıkı takibi sonucu araç yakalandı. Araç içinde bulunan şüpheliler A.D. ile H.C.A gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatıldı.