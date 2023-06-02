Çanakkale'de kadını kürekle öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onaylandı

Çanakkale'de akrabasının karısını kürekle başına vurarak öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf incelemesinde hukuka uygun bulundu.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu sanık Hakkı Elalmış'a (31) "kadına karşı eziyet çektirerek öldürme" suçundan indirim uygulanmaksızın ceza verilmesinin ardından dosya, tarafların başvurusu üzerine istinafa taşındı.

Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi 1. Ceza Dairesince yapılan incelemede, yerel mahkemenin sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine yönelik kararının hukuka uygun bulunduğu belirtildi.

İstinaf mahkemesinin kararında, Elalmış'ın üzerine atılı suçun niteliği, bu suç için yasada öngörülen ceza miktarı, ilk derece mahkemesinin kararı, suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, doktor raporu ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde sanığın tutukluluğunun da devamının uygun görüldüğü ifade edildi.

Olay

Biga ilçesi Kanibey köyünde 27 Mayıs 2022'de, bir tavuk çiftliğinde çalışan Hakkı Elalmış ile akrabası Abdullah Demir'in eşi 3 çocuk annesi Türkan Demir (27) arasında tartışma çıkmıştı. Elalmış'ın, kürekle başına vurarak ağır yaraladığı genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Elalmış, cinayetin ardından kadının yakınlarını teselli etmeye çalışırken gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Elalmış, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde görülen karar duruşmasında ceza indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.