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Çanakkale'de 68 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 40'ı çocuk 68 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 68 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alemşah köyü sahilinde bir araçta Afganistan uyruklu 40'ı çocuk 68 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen araçtaki M.D'yi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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