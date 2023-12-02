Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Balıkçı Teknesi Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 'Uzak 17' isimli balıkçı teknesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait tahlisiye botu ile kurtarıldı.
ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 1 kişinin bulunduğu 'Uzak 17' isimli balıkçı teknesi, 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, barınağa çekildi.
Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu açıklarında 8 metre uzunluğundaki 'Uzak 17' isimli balıkçı teknesi, bugün 17.00 sıralarında, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 1 kişi bulunan tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip Sarıçay Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.