Bursa Büyükşehir Belediyesi, yatağa tabi ve yürümekte zorlanan hasta, ortopedik engelli ve yaşlıları vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için seferber oldu. Ambulanslarla okullara ve sedyelerle sandık başına getirilen vatandaşlar, oylarını rahatlıkla kullandı.

Bursa'da sandığa engel yok... Yatalak hastalar sedyeyle oy kullanmaya götürüldü

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yatağa tabi ve yürümekte zorlanan hasta, ortopedik engelli ve yaşlıları vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için seferber oldu. Ambulanslarla okullara ve sedyelerle sandık başına getirilen vatandaşlar, oylarını rahatlıkla kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, saat 08.00 itibarıyla 13. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde ortopedik engelli ve yatağa tabi hastaların vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Seçimlerde tekerlekli sandalye ve akülü sandalye kullanan ortopedik engelli vatandaşlar ile yatalak ve yarı yatalak hastalara ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Engelliler Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 20'si ambulans, 100'e yakın araçla önceden başvuru yapan 700'e yakın vatandaşa, ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı.

Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde oturan 52 yaşındaki doğuştan serebral palsi hastası Şerife Çırak da Büyükşehir ekipleri tarafından evinden sedye ile alınıp, ambulansla Kovukçınar Mahallesi'nde bulunan Barbaros Ortaokuluna getirildi. Sedye ile sandık başına taşınan Şakar, oyunu kullandıktan sonra tekrar evine bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti oy kullanma işlemi bitene kadar aralıksız devam etti.