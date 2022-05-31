BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA SONRASI YANGIN 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Haberler

BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA SONRASI YANGIN 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yangın çıkan fabrikada incelemelerde bulundu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yangın çıkan fabrikada incelemelerde bulundu. Vali Canbolat, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 5 işçinin de yaralandığı yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
BURSA (DHA)
Demirören Haber Ajansı / Güncel