BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA SONRASI YANGIN 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Haberler

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BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA SONRASI YANGIN 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yangın çıkan fabrikada incelemelerde bulundu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yangın çıkan fabrikada incelemelerde bulundu. Vali Canbolat, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 5 işçinin de yaralandığı yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

BURSA (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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