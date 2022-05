BULGAR ÇİFTİN ÇOCUK ÖZLEMİ 15 YIL SONRA TÜRKİYE'DE SON BULDU

Nikolova Matarova çifti tam 15 yıl boyunca çocuk sahibi olmanın hayalini kurdu. Bulgaristan'da 6 kez tüp bebek tedavisi görüp 2 defa da operasyon geçirmelerine rağmen tüm çabaları hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Son çare olarak Türkiye'de tedavi olma kararı alan çift Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya ile tanıştı. Kişiye özel olarak uygulanan tüp bebek tedavisiyle oğulları Vladimir'e kavuştu.

44 yaşında anne olan Matarova, 'Bu benim son umudumdu. Anneliği tek kelime ile aşk olarak ifade edebilirim. Tarifi olmayan mutlulukmuş. En büyük hayalimiz Türkiye'de gerçekleşti. Kendi ülkemizde hiç şansımızın olmadığını söylemişlerdi, Türkiye'ye geldiğimizde ise doktorumuzun bize verdiği güven tedaviye umutla başlamamızı sağladı. Çok çaba sarf ettik, ülkeler arası mekik dokuduk ama emeklerimizin karşılığını aldık. Türk hekimlerine minnettarım' dedi. Bulgaristanlı Mariana- Nikolova Matarova çifti 15 yıl yıldır süren evlilikleri boyunca çocuk sahibi olabilmek için çeşitli tedavi yollarına başvurdu. Ülkelerinde yapılan değerlendirmelerin sonucunda çocuk sahibi olmalarını engelleyen problemin yumurta rezervinde azalma olduğu öğrenildi. Çiftin doğal yollarla elde edilen bir gebeliği de dış gebelik olarak sonuçlandı. Buna bağlı olarak Mariana Matarova arka arkaya iki kez tüpleriyle ilgili operasyon geçirmek zorunda kaldı.

'TÜRKİYE'DEKİ İLK TÜP BEBEK DENEMEMİZDE OĞLUMUZU KUCAĞIMIZA ALDIK? Bulgaristan'da gördükleri 6 tüp bebek tedavisi de her seferinde hüsranla sonuçlandı. Türkiye'ye gelerek tedavi olan ve çocuklarını kucağına alan arkadaşlarını görünce kendilerine bir şans daha vermek isteyen aile İstanbul'a geldi. İstanbul'daki tedavi sürci ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Mariana Matarova, 'Bulgaristan'daki doktorlar yaşıma bağlı olarak azalan yumurta rezervimden dolayı hiçbir tedavinin başarılı sonuçlanmayacağını söyledi ama Türkiye'ye geldiğimizde doktorumuzun bize olan yaklaşımı hayalimize kavuşmamıza olan umudumuzu artırdı ve Türkiye'deki ilk tüp bebek denememizde oğlumuzu kucağımıza aldık. Doktorumuza olan minnettarlığımızı anlatacak bir kelime yok. Tedavinin başından doğuma kadar olan tüm süreçte gün gün takip etti. Kendimizi Türk doktorlara emanet ettik ve en büyük hayalimize Türkiye'de kavuştuk. Dilerim bu mutluluğa ulaşmak isteyen herkes en kısa zamanda çocuk sahibi olur, hayallerinin peşinde koşsunlar, asla vazgeçmesinler' diye konuştu. ANNELER GÜNÜ'NÜN EN GÜZEL HEDİYESİ 'EVLAT? Anneliğin her aşamada çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Matarova, 'İlk tedaviden pozitif sonuç alacağımızı hiç ummuyorduk. Tüm annelerin Anneler Gününü kutluyorum. Anne olmak isteyen kadınların bir gün bu hayaline kavuşmasını diliyorum. Umarım bizim çocuğumuz gibi bir hediyeleri olur. Sonucun pozitif olduğunu öğrendiğimde dünyanın en mutlu insanıydım, inanamadım. Gebeliğim geçti çocuğumu kucağıma aldım hala anne olduğuma inanamıyordum. Mutluluğum tarif edilemez. Hamile olduğumu öğrenince mağaza müdürü olarak çalıştığım iş yerinden ayrıldım. Hamileliğimin her anını dolu dolu yaşamak istedim. Çocuğumuz olmadan hayatımızın bir anlamı yoktu. Sabah gözlerimi açıp onu görünce tekrar tekrar aşkım büyüyor' ifadelerini kullandı. Çift, başarılı geçen hamilelik ve doğumdan sonra tedavilerini yapan Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Op. Dr. Güvenç Karlıkaya'yı ziyarete geldi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. Anne Matarova, Karlıkaya'ya teşekkür ederek hamilelik sürecini ve sonrasını anlattı. Aile çocuk umutlarını yeşerten Op. Dr. Karlıkaya'ya ziyaret sırasında el izlerinin basıldığı bir tabla ve adının yazılı olduğu kalem hediye etti. ELDE EDİLEN BİR EMBRİYO DONDURULDU VE RAHİM DUVARI GEBELİĞE HAZIRLANDI Hastanın tedavi sürecini anlatan Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Op. Dr. Güvenç Karlıkaya ise 'Daha önce dış gebelik nedeniyle tüplerini kaybeden hastamız, Bulgaristan'da 6 kez tüp bebek tedavisi görmesine rağmen gebelik gerçekleşmemiş. Bize geldiklerinde detaylı muayene ve tetkikler sonrası tubal faktör, ileri anne yaşı ve azalmış yumurta rezervi nedeniyle tüp bebek tedavisine başlandı. Tedavi sonucu sadece 3 yumurtası gelişen hastamızın 1 adet iyi kalitede embriyosu donduruldu. Daha sonra rahim duvarı gebeliğe hazırlanarak dondurulmuş olan embriyo çözüldü ve transferi yapıldı. Transferden 12 gün sonra aldığımız gebelik haberi ile çiftimizin mutluluğunu paylaştık' dedi.

'TÜRKİYE TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE AVRUPA'NIN ÇOK ÖNÜNDE? Türkiye'nin tüp bebek tedavilerinde sağladığı olanaklar ve teknik yeterlilik sayesinde Avrupa ile kıyaslanamayacağını aktaran Op. Dr. Karlıkaya, en büyük ayrıştırıcı özelliğin fiyat ve kalite farkı olduğunu dile getirdi. Op. Dr. Karlıkaya, 'Ülkemizi tercih eden çiftler en son geliştirilen teknolojiler ile donatılmış laboratuvar ve tedavi hizmetini buluyor. Bu hizmeti de diğer ülke şartlarına kıyasla oldukça yüksek kalitede ve daha uygun bir maliyet ile alıyorlar. Ülkelerinde randevu bile almanın güçlüğünden yakınan yabancı çiftlerimiz Türkiye'de kişiye özel tedavi programları ile karşılaşıyor ve haftalar öncesinden kurumumuza ait tercümanlar ile iletişime geçerek istedikleri döneme göre bir program oluşturabiliyorlar' diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel