Artvin'in Yusufeli ilçesinde ormanlık alana gelişi güzel atılan bir plastik kaba kafasını sokan tilki çıkartamayınca telef oldu. Tilkinin ölümü, çevreye atılan çöplerin zararlarını gösterdi.

Bu kez kafasını soktuğu yerden çıkartamayan tilki telef oldu

Bu kez kafasını soktuğu yerden çıkartamayan tilki telef oldu

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde ormanlık alana gelişi güzel atılan bir plastik kaba kafasını sokan tilki çıkartamayınca telef oldu.

Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde, yiyecek ararken kafasını plastik bir kabın içine sıkışan tilki ölü olarak bulundu. Yol kenarında ölmüş halde duran tilkiyi fark edenler, aracından inerek yardım etmek istedi. Tilkinin çoktan öldüğünü fark eden vatandaşlar, o anı fotoğraflayıp çevreye gelişi güzel atılan çöplerin nelere sebebiyet verdiğini gösterdiler.