Üye Girişi
Haberler

Bu kez kafasını soktuğu yerden çıkartamayan tilki telef oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Artvin'in Yusufeli ilçesinde ormanlık alana gelişi güzel atılan bir plastik kaba kafasını sokan tilki çıkartamayınca telef oldu. Tilkinin ölümü, çevreye atılan çöplerin zararlarını gösterdi.

Bu kez kafasını soktuğu yerden çıkartamayan tilki telef oldu

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde ormanlık alana gelişi güzel atılan bir plastik kaba kafasını sokan tilki çıkartamayınca telef oldu.

Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde, yiyecek ararken kafasını plastik bir kabın içine sıkışan tilki ölü olarak bulundu. Yol kenarında ölmüş halde duran tilkiyi fark edenler, aracından inerek yardım etmek istedi. Tilkinin çoktan öldüğünü fark eden vatandaşlar, o anı fotoğraflayıp çevreye gelişi güzel atılan çöplerin nelere sebebiyet verdiğini gösterdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yusufeli Artvin Hayvan Hakları Çevre Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Başakşehir - Şanlıurfaspor maçı CANLI izle! Başakşehir - Şanlıurfaspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi (KAR TATİLİ)? 7 Aralık Perşembe MEB okullar tatil mi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İzmir su kesintisi listesi! TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen kimdir? Tiktok kapatılacak mı? Tiktok ne zaman kapatılacak? Tiktok yasaklandı mı? 7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 7 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 7 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title