Bulgaristan Haber Ajansı'nın (BTA) Ankara'daki Ulusal Basın Kulübü, Sofya Opera ve Balesi'nin opera gala gösterilerinin öncesinde, "Kültür ve Eğitim-Bulgaristan ve Türkiye arasında bir köprü" adlı toplantı düzenlendi.

BTA'da, 'Kültür ve Eğitim-Bulgaristan ve Türkiye arasında bir köprü' adlı toplantı düzenlendi

Bulgaristan Haber Ajansı'nın (BTA) Ankara'daki Ulusal Basın Kulübü, Sofya Opera ve Balesi'nin opera gala gösterilerinin öncesinde, "Kültür ve Eğitim- Bulgaristan ve Türkiye arasında bir köprü" adlı toplantı düzenlendi.

BTA'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, BTA Genel Müdürü Kiril Valchev, Stara Zagora Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dobri Yarkov, Sofya Opera ve Balesi Müdürü Plamen Kartalov, Orkestra Şefi Sunay Muratov, Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR) Genel Müdürü Milen Mitev, Sofya Opera ve Balesi'nin solistleri Gabriela Andreeva ve Martin Iliev, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BISAV) Genel Müdürü Yüksel Yozkale ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükelçi Tcholakov, kültürün iki ülkeyi birbirine bağlayan unsur olduğunu belirterek, Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla, yarın düzenlenecek "Tosca" operasının önemine değindi.

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında, Bulgaristan'ın Türkiye'de 15 etkinlik düzenlediğini hatırlatan Tcholakov, bunlardan ilkinin Atatürk'ün Sofya'daki günlerine dair hazırlanan takvim olduğunu söyledi.

BTA Genel Müdürü Valchev de yarın Ankara'da sanatseverlerle buluşacak "Tosca" operasının gelirlerinin, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelere bağışlanacağını kaydetti.

Bulgaristan-Türkiye ilişkilerine değinen Valchev, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, "Atatürk 1931'de diyor ki, ben Bulgaristan'da yaşadığım güzel anları hiçbir zaman unutmayacağım. Her zaman Bulgaristan halkının dostu olacağım. Bulgaristan ve Türkiye her daim arkadaş kalmalı." diye konuştu.

Valchev, bu operanın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla özellikle seçildiğini vurgulayarak, Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri olduğunu kaydetti.

Sofya Opera ve Balesi, yarın, "Bulgaristan Türkiye'yi Kutluyor: Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun" isimli turne kapsamında Türkiye'deki ilk opera temsillerini gerçekleştirecek.

Bulgaristan Kültür Bakanlığının desteğiyle Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğince organize edilen turne kapsamındaki etkinlik, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek.

Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri

Plamen Kartalov tarafından yönetilen operanın müzik direktörlüğünü Bulgaristan ve Türkiye çifte vatandaşlığına sahip Sunay Muratov üstleniyor.

Kadroda "Floria Tosca" rolünde Radostina Nikolaeva, "Mario Cavaradossi" rolünde Kostadin Andreev ve "Baron Scarpia" rolünde Ionut Pascu yer alıyor.

Tosca, 1913-1915 döneminde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da askeri ataşe olarak bulunduğu sırada Bulgar Opera Topluluğunun temsillerini sık sık izleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri olarak biliniyor.