Üye Girişi
Haberler

Bosna Hersek'teki Kapiya Katliamı Kurbanları Anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde 25 Mayıs 1995'te Sırplar tarafından yapılan katliamda hayatını kaybeden 71 sivil, 29. yılında düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan kurban yakınları ve siyasiler, katliamın sorumlusu olan Sırp Djukic'in adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Bosna Hersek'teki savaşta ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla kentinde, 25 Mayıs 1995'te Sırplar tarafından yapılan katliamda hayatını kaybeden 71 sivil törenle anıldı.

Bosna Herseklilerin "Kapiya Katliamı" olarak da andığı olayın 29. yılında düzenlenen törene katılan kurban yakınları, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve diğer siyasiler, katliamda hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anıta çelenk bırakıp dua etti.

Komsic, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, katliamın birinci dereceden azmettiricisi ve sorumlusu olan dönemin Bosna Sırp Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Novak Djukic için hukukun tüm imkanlarının kullanıldığını söyledi.

Yaşanan katliamlar ve soykırım için bir fikir birliği gerektiğine dikkati çeken Komsic, Djukic'in hapiste olması için de bu fikir birlikteliğine ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Tuzla Belediye Başkanı Zijad Lugavic ise şehirlerinin tarihindeki en üzücü günü andıklarını ifade ederek, "Gerçeğin ve adaletin kazandığına inanmak istiyorum, bunun kanıtı Srebrenitsa'daki soykırıma ilişkin Birlemiş Milletler (BM) kararıdır. Adaletin Djukic'e ve diğer suçlulara gerekeni yapacağından eminim. Sadece gerçeğe ve adalete olan bu inanç, ülkemizin müreffeh bir geleceğe sahip olmasına katkıda bulunabilir." diye konuştu.

Dönemin Tuzla Belediye Başkanı Selim Beslagic ise her yıl aynı hüzünle toplandıklarını dile getirerek, BM'deki Srebrenitsa kararının savaş suçlularının yaptıklarını silmek için kendilerine bir fırsat verdiğini vurguladı.

Hayatını kaybedenlerden Edina Ahmetasevic'in amcası Mirsad Ahmetasevic de yıllar geçmesine rağmen kurban yakınlarının adaletin yerini bulamayacağından şüphe ettiğini belirtti.

Ahmetasevic, suçluların cezasını çekmesinin insanları sakinleştirmek için memnuniyet verici olacağını ifade etti.

1995 yılında dönemin Bosna Sırp Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Novak Djukic'in emriyle Sırp Cumhuriyeti Ordusunun (VRS) Kapiya semtini bombalaması sonucu 71 kişi ölmüş, 124 kişi de yaralanmıştı.

Katliamın birinci dereceden azmettiricisi ve sorumlusu olan Sırp Djukic, Bosna Hersek Mahkemesi tarafından 20 yıl hapse mahkum edilmesine rağmen tedavi olacağı bahanesiyle gittiği Sırbistan'da özgür şekilde hayatını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Tuzla Tören Hukuk Politika Dünya Güncel Haberler

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

 Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Bakmadan Geçme

2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi? Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 25 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title