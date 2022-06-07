Bolu'da 10. Bölge UMKE tatbikatı yapıldı - Haberler

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Bolu'da 10. Bölge UMKE tatbikatı yapıldı

AA - İsmail Kabasakal - Güncel
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Bolu'da 10. Bölge UMKE tatbikatı yapıldı

Bolu'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Bolu'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Yeniçağa ilçesi Yeniçağa Gölü mevkisinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan 10. Bölge UMKE Tatbikatı'na, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden 52 UMKE gönüllüsü katıldı.

Vali Erkan Kılıç, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik ve ilgili birimlerden gözlemcilerin izlediği tatbikatta, senaryo gereği ormanda kaza geçirerek yaralanan 6 orman işçisine müdahale edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden UMKE ekipleri, üzerlerine ağaç devrilen işçileri bularak ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince sahra hastanesine kaldırıldı.

Tatbikatın ardından UMKE sorumlu doktorları, Vali Kılıç'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kılıç, yaptığı konuşmada, Bolu'nun ve Türkiye'nin afet bölgesinde olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'de her zaman afetlere maruz kalınabileceğini belirten Kılıç, "Bu afetlerde yaralılara müdahale ve kurtarılması konuları fazlasıyla önem arz ediyor. Türkiye afetlere hazırlık ve müdahale konusunda hem ülke içinde hem de diğer ülkelerde güzel çalışmalar yapıyor. Bu anlamda çok yetişmiş ve organize olmuş birimlerimiz var." ifadesini kullandı.

AA / İsmail Kabasakal - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Yeniçağa Türkiye Bolu Güncel Haberler

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