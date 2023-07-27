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Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: Tatil Çantasında Uyuşturucu Bulundu

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Muğla'nın Bodrum ilçesine otomobille gelen Mehmet Şahin'in tatil çantasında çeşitli türlerde uyuşturucu bulundu. Şahin tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine otomobille gelen Mehmet Şahin'in (50) tatil çantasında çeşitli türlerde uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan Şahin, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Şahin'in Bodrum'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelinin otomobilini kent girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, şüphelinin tatil çantasında 49 gram skunk, 54 gram kokain, 107 ecstasy ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Mehmet Şahin Bodrum Güncel Haberler

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