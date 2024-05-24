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Bitlis'te Yeni Tekstil Fabrikası Üretime Başladı

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Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde tamamlanan tekstil fabrikası düzenlenen törenle açıldı. Fabrika, 220 kişiye istihdam sağlayacak.

Bitlis'te yapımı tamamlanan tekstil fabrikası düzenlenen törenle üretime başladı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 220 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, yatırımların önemine değinerek, "Tekstil fabrikamızın ülkemize, şehrimize, yatırımcılarımıza ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yaptıkları yatırımlarla şehrimize, ülkemize güç kazandıran sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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