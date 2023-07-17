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Bitlis'te Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kara yolu kavşağında Tatvan'dan Ahlat istikametine giden 33 EEG 29 plakalı tır ile 76 AAK 205 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel

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