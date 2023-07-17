Bitlis'te Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.