Bisikletliler Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" ulaştırmak için Bolu yoluna çıktı
AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, 12 kişilik bisikletli grup tarafından Düzce'den Bolu'ya yola çıktı.
SAMSUN (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, 12 kişilik bisikletli grup tarafından Düzce'den Bolu'ya yola çıktı.
AA / Cem Ali Kuş - Güncel