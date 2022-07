Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: 'Temmuz Ayında Gıda Ürünlerinde Yıllık Fiyat Artışı Yüzde 175'e Yükseldi'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMUAR, gıda fiyatlarındaki aylık ve yıllık değişimi raporlaştırdı. Buna göre; en fazla tüketilen 64 gıda ürününün fiyatı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6 oranında artış kaydetti. Gıdada temmuz ayı itibariyle yıllık fiyat artışı yüzde 175,9'a yükselirken, yılın ilk yedi aylık dönemindeki toplam artış ise 85,3'e çıktı.

Yaz ayı olmasına rağmen temmuz ayında da gıda fiyatlarındaki yükseliş tüm hızıyla devam etti. Temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6 oranında artış yaşanan gıda fiyatları; yılın ilk yedi aylık döneminde yüzde 85,3, son bir yıllık dönemde de yüzde 175,9 oranında yükseldi. Geçen yıl 100 liraya alınabilen aynı ürünlerden oluşmuş bir gıda sepeti için bu yıl temmuz ayında 275,9 lira ödendi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR'ın, fiyatlarını Ankara'daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Temmuz 2022 sonuçları açıklandı.

"AÇLIK RİSKİ ARTIYOR"

Araştırmaya göre; ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 10,9 oranında artış kaydetti. Et ve balık fiyatları ise kırmızı et fiyatlarındaki artış trendinin devam etmesine rağmen beyaz et fiyatlarının azalmasıyla bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında azaldı. Temmuzda süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 3,9 oranında yükseldi. Yağ fiyatlarında ise yüzde 1,2 oranında gerileme oldu.

Meyve fiyatlarının yüzde 36,5 oranında arttığı temmuz ayında sebze fiyatlarında, bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,9 oranında düşüş yaşandı. Bakliyat fiyatlarının yüzde 14,9 oranında arttığı temmuz ayında, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 2,6 oranında artış kaydedildi.

"VATANDAŞLAR BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 6 ORANINDA DAHA FAZLA PARA ÖDEDİ"

Raporda, "vatandaşlar mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 6 oranında daha fazla para ödedi.

YEDİ AYLIK DEĞİŞİM

Türkiye bu yılın ilk yedi aylık döneminde gıda fiyatlarında yüzde 85,3 oranında artış yaşandı. Buna göre geçen yıl aralık ayında 100 liraya alınan aynı ürünlerden oluşan bir gıda sepeti için bu yıl temmuz ayında 185,3 lira ödenmesi gerekti" denildi.

Hazırlanan raporda, ocak-temmuz döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 93,3 oranında arttı. Et ve balık fiyatları yüzde 57,6; süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 48,5; yağ fiyatları yüzde 31; meyve fiyatları yüzde 210; sebze fiyatları yüzde 131,2; bakliyat fiyatları yüzde 52,5; diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 71,2 oranında yükseldi.

YILLIK DEĞİŞİM

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Temmuz 2021'e göre) yüzde 175,9 oranında artış gözlendi. Diğer bir ifadeyle vatandaşlar Temmuz 2021'de 100 liraya dolan bir gıda sepet için bu yıl aynı ay 275,9 lira ödemek zorunda kaldı.

Bu yıl temmuzda geçen yılın aynı ayına göre; ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 197,7, et-balık fiyatlarında 104,1, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 124,5 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 92 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 252,6, sebze fiyatları ise yüzde 411,9 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 135,5, diğer gıda fiyatları ise yüzde 122,3 oranında zamlandı.

