Bingöl'de yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Bingöl'ün Genç ilçesinde 79 yaşındaki kişiyi av tüfeğiyle öldürdükten sonra toprağa gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Bingöl'ün Genç ilçesinde 79 yaşındaki kişiyi av tüfeğiyle öldürdükten sonra toprağa gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Önceki gün Pınaraltı köyündeki evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan Teyfik Kaynar'ın, ailesi tarafından yapılan kayıp başvurusu üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu cesedinin dün toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeğiyle evinde yakalanan ve gözaltına alınan M.K'nin (15) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel Jandarma Hisarcık Bingöl Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bingöl'de yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.