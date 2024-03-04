Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Asayiş Olaylarına İlişkin Bilgileri Paylaştı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ocak 2024'ten bu yana ilde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bilgileri duyurdu.

Aygöl, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ile Valilikte düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin huzuru, Bilecik'in huzuru" düşüncesiyle yola çıktıklarını söyledi.

Ocak ayından beri şehirde 1755 asayiş olayı yaşandığını bildiren Aygöl, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 270 bin 460 kişi kontrol edilmiş, 415 aranan şüpheli yakalanmıştır. bin 77 iş yeri, 494 okul, 564 metruk bina ile 645 park ve bahçe kontrol edilmiş, 129 faili meçhul olayın faili çalışmalarla tespit edilmiştir. Asayiş olaylarımızdaki aydınlanma oranı etkili biçimde yüksek seyretmektedir. En hassas olduğumuz konuların başında olan narkotik suçlarla mücadele üst seviyede devam etmektedir. 60 operasyonda 103 zanlıya yasal işlem yapılmış olup 10 şüpheli tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

Vali Aygöl, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 16 operasyon düzenlendiğini, yakalanan 31 şüphelinin tutuklandığını dile getirdi.

Operasyonlarda ele geçirilenlere ilişkin bilgi veren Aygöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarda 17 bin 400 kilogram tütün, akaryakıt yapımında kullanılacağı değerlendirilen 25 bin 600 kilogram petrol bazlı sıvı, 501 kaçak alkol ve tarihi değere sahip 177 sikke ele geçirilmiştir. Yasa dışı yollarla ülkemize giren ve göçmen kaçakçılığına bulaşanlara da geçit vermeyeceğiz. Bu kapsamda 2 ayda 17 yabancı uyruklu sınır dışı edilmiştir. 60 uygulamada 200 yabancı uyruklu ve 131 Türk vatandaşı kontrol edilmiştir."

Aygöl, 2 ayda bin 70 noktada 6 bin 919 trafik uygulaması yapıldığını, çalışmalarda 96 bin 457 aracın kontrol edildiğini belirtti.

Vatandaşların huzurunun bozulmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Aygöl, "Uygulamalar neticesinde 316 ehliyetsiz, 103 alkollü ve 6 bin 591 hız limitlerine uymayan sürücü tespit edilmiş olup, bin 107 araç trafikten men edilmiştir. Bunların yanı sıra, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız başarılı operasyonlarla vatandaşımızın güven ve huzuruna kasteden çeteleri birer birer çökertmiştir. 'Korkutlar çetesi' olarak anılan şüphelilere yönelik operasyonla 14 kişi gözaltına alınmış, 8 zanlı Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanmıştır." dedi.

Vali Aygöl, Bilecik merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Demir Alp Operasyonu'nda yurt genelinde dolandırıcılık olaylarına karışan 19 şüphelinin yakalandığını, bunların 9'unun tutuklandığını sözlerine ekledi.