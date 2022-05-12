ESKİŞEHİR - Bilecik'teki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Eskişehir'de defnedildi - Haberler

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ESKİŞEHİR - Bilecik'teki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Eskişehir'de defnedildi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada patlama sonucu hayatını kaybeden işçilerden Ali Gündoğar'ın cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada patlama sonucu hayatını kaybeden işçilerden Ali Gündoğar'ın cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası Gündoğar'ın cenazesi, Bursa Şehir Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından Eskişehir İlahiyat Camisi'ne getirildi.

Ali Gündoğar'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türk Metal Sendikası Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı Orhan Demir, mesai arkadaşları ve vatandaşların katılımıyla ikindi vakti kılınan namazın ardından Muttalıp Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Bu arada, olaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Fabrikanın güvenlik kamerası kayıtlarında, işçiler etrafında çalışırken kazanda patlama yaşandığı görülüyor.

Poyra köyü sınırları içinde yer alan Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, yaralanan 3 işçiden Ali Gündoğar (45) sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde, Enver Güler (45) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. G.T. ise Eskişehir'de tedavi altına alınmıştı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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