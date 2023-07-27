Bilecik'te minibüs şarampole devrildi, 7 kişi yaralandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü ve 6 Ukrayna vatandaşı yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Hüseyin Oğuz İçen (27) yönetimindeki 07 BFJ 671 plakalı minibüs, İnönü-Bozüyük kara yolunun Akpınar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 6 Ukrayna vatandaşı yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel