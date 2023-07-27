Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te minibüs şarampole devrildi, 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü ve 6 Ukrayna vatandaşı yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Hüseyin Oğuz İçen (27) yönetimindeki 07 BFJ 671 plakalı minibüs, İnönü-Bozüyük kara yolunun Akpınar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 6 Ukrayna vatandaşı yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ukrayna Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title