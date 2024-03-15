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Beyşehir Gölü'nde Su Ürünleri Av Yasağı Başladı

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Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde su ürünlerinin av yasağı başladı. 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında her türlü su ürünleri avcılığı yasaklandı.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde su ürünlerinin av yasağı başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Gölü su ürünlerinin korunması maksadıyla su ürünleri kanununa ilişkin yönetmelik gereğince başlayan yasak çerçevesinde 15 Mart-15 Haziran'da her türlü su ürünleri avcılığının yasaklandığı belirtildi.

Av yasağı süresince göle, hiçbir suretle balıkçı teknesinin açılmayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahallinde bulunan tüm balıkçı tekneleri kendi liman bölgelerinde toplu olarak karaya çekilecek. Av yasağı dönemi boyunca ticari balıkçıların göle çıkmalarına ve gölde tekne bulundurmalarına izin verilmeyecektir. Yasak süresince teknelerde, göl kenarında ve adalarda ağ gibi her türlü malzeme bulundurulması yasak olup, bulunduğu takdirde görevlilerce el konularak yasal işlemler yapılacaktır. Balık satış yerleri ve fabrikalar yasağın başlamasından itibaren 24 saat içinde ellerinde bulunan balık miktarlarının stok tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi vereceklerdir."

Beyşehir'de karaçam gençleştirme sahalarında tohum takviyesi sürüyor

Konya Orman Bölge Müdürlüğünce Türkiye'nin önemli ağaç türlerinden birisi olan karaçamda doğal gençleştirmeyi sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Konya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2023 yılında gençleştirme çalışmalarına başlanılan 3 bin 73 dekarlık alanda arazi hazırlığı sonrasında 1 ton 200 kilogram tohumun toprakla buluşturulduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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