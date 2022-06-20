Beypazarı'nda PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG mensubu oldukları ve savaş bölgesinde silahlı eğitim aldıkları belirlenen 4 yabancı uyrukludan 2'si tutuklandı, 2'si sınır dışı edildi. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/ Ypg mensubu oldukları ve savaş bölgesinde silahlı eğitim aldıkları belirlenen 4 yabancı uyrukludan 2'si tutuklandı, 2'si sınır dışı edildi. Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesinde emniyet ekipleri, durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişinin cep telefonunda inceleme yaptı. Telefonda, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG mensuplarına ait fotoğrafların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlının adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda, "yabancı terörist savaşçı" oldukları belirlenen 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Sürdürülen dijital incelemeler sonucu, zanlılara ait telefon ve bilgisayarlarda çok sayıda örgütsel fotoğraf ve video tespit edildi. Şüphelilerin, TEM Şube Müdürlüğündeki ifadelerinde, PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldıklarını beyan ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. ve H.H tutuklandı, 2'si ise sınır dışı edildi. AA / Cankut Taşdan - Güncel Beypazarı PKK YPG Güncel Haberler

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