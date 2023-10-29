Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı

Cumhuriyetin ilanının 100. Yılı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakam Vedat Yılmaz, Cumhuriyet Bayramının yıl dönümü nedeniyle Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Beypazarı Hanlar Önü Meydanı ile Bankalar Caddesi üzerinde düzenlenen törende Yılmaz, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Vedat Yılmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı, şiirler okudu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş, Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Jandarma Komutanı Yzb. Haluk Muharrem Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ve gaziler, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, daire amirleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.