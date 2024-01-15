Beylikdüzü'nde Hidrolik Makine Üretim ve Depolama Tesisi Yangını Söndürüldü

Beylikdüzü'nde hidrolik makine üretim ve depolama tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde hidrolik makine üretim ve depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkıtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, iş yerinde soğutma çalışması yapıldı.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.