Üye Girişi
Haberler

Belediye-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı İbrahim Özçelik, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı İbrahim Özçelik, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Sarıkurt, çalışanlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Belediye-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı İbrahim Özçelik, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret etti.

Başkanlık makamındaki ziyarette Özçelik, Başkan Sarıkurt'a yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sendika üyelerine göstermiş olduğu destek ve yardımlardan ötürü Başkan Sarıkurt'a teşekkür eden Özçelik, Çorlu Belediyesi çalışanlarının yemek ve yakacak yardımlarındaki artıştan memnun olduklarını kaydetti.

Başkan Sarıkurt ise, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Çorlu Belediyesi Personel A.Ş ile Belediye-İş Sendikası arasında devam eden sözleşme kapsamında şirket personeline verilen yemek ve yakacak yardımında gerçekleştirilen artış nedeniyle kendilerine yapılan teşekkür ziyaretinden memnun olduğunu ifade eden Sarıkurt, her zaman işçinin ve emekçinin yanında olmaya gayret edeceklerini söyledi.

Topak,Trakya Kalkınma Ajansı'nı ziyaret etti

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Trakya Kalkınma Ajansı'nı ziyaret etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ergene Belediye Başkanı seçilen Topak, çalışmalarını sürdürüyor.

Trakya Kalkınma Ajansı'nı ziyaret eden Topak, Genel Sekreter Mahmut Şahin ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Ergene ve bölgede yapmayı planladıkları projelerle ilgili Şahin'e bilgi veren Topak, yatırım planlarını da aktardı.

Ergene için yapacakları projeleri Şahin ile görüştüklerini belirten Topak, "Ergene'mizin geleceğini daha parlak kılmak adına, yatırım projelerimizi görüştük. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve destek için teşekkür ederim. İş birliği içinde Ergene'mizi kalkındırmak için hazır ve kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Sarıkurt Sendika Çorlu Yerel Haberler Belediye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 158. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatları yükseldi mi? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 1 Mayıs Euro kaç lira? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title