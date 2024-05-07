Belarus'ta stratejik olmayan nükleer silah taşıyıcılarına denetim

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, orduda stratejik olmayan nükleer silah taşıyıcılarına yönelik denetim yapıldığını duyurdu.

Hrenin yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla stratejik olmayan nükleer silahların taşıyıcıları ve güçlerinin ani bir şekilde denetlenmesinin başladığını belirtti.

İskender operasyonel-taktik füze kompleksi ve Su-25 uçaklarından oluşan birliklerin amaçlanan görevleri yerine getirmeye hazırlandığını aktaran Hrenin, "Denetim, Başkomutanlığın belirlediği zaman düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilecek. Bu süreçte taktik nükleer silahlarla saldırıların planlanması, hazırlanması ve kullanılmasına kadar tüm faaliyetler test edilecek." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın nükleer silah tatbikatlarıyla senkronize

Belarus Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, denetimin Rusya Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan stratejik olmayan nükleer silahların kullanımını test etmeye yönelik tatbikatlarla senkronize edildiğini vurguladı.

Denetimlerin gerçek savaş durumuna mümkün olduğu kadar yakın koşullarda gerçekleştirildiğine işaret eden Volfoviç, bunun silahlı kuvvetlerin savaşa hazır olma durumunu iyileştirmenin en iyi yolu olduğunu ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla stratejik olmayan nükleer silahların hazırlığı ve kullanımına dair tatbikat düzenleneceğini duyurmuştu.