Bayram trafiği sürüyor: 43 ilin geçiş güzergahı böyle görüntülendi

Valilik bayram tedbirlerini arttırdı, havadan ve karadan denetim

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, milyonlarca vatandaşın yollara akın etmesinin ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tedbirlerinin artırıldığı bölgede, trafik ekipleri tarafından havadan ve karadan denetimler yapılıyor.

İdari izinle 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatili için memleketlerine yada tatil beldelerine ulaşmak için yollara akın eden vatandaşlar, kara yollarında trafik yoğunluğuna sebep oldu. Türkiye'nin en önemli kara yolu ulaşımdan biri olan 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de de bayrama sayılı günler kala trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara gibi farklı illerden hareket eden tatilcilerden dolayı kara yollarında yaşanan trafik yoğunluğu "Dron" ile havadan görüntülendi. Özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, yoğunluk sebebiyle araçlar saatte 50 ila 60 kilometre hızla ilerliyor. Kırıkkale-Kayseri kara yolunda ise araç trafiğinin akıcı olduğu gözlemlendi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalara da anında müdahale eden polis ekipleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına da izin vermiyor.

Trafikte vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdüren trafik ekipleri, şehir merkezinde ve kara yollarında "Dron" ile havadan denetim yapıyor. Ekipler, araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgusu ile rutin trafik kontrollerini gerçekleştiriyor.

Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunuyor Kara yolları ekipleri, trafiğin aksamaması için bölgede bulunan 5 kavşağı uyarı levhaları ve beton bariyerlerle araçların geçişine kapattı. Trafik yoğunluğunun bayram gününe kadar devam etmesi bekleniyor.