Bayburt'ta şüpheliler depremzede aileye bağış yaparak ceza almaktan kurtuldu

Bayburt'ta yaşanan bir olayda, tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 2 şüpheli, şikayetçinin depremzede aileye bağış şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu. Uzlaştırma kararı kapsamında şüpheliler, toplam 12 bin lira bağışta bulundu.

Bayburt'ta "tehdit, hakaret, basit yaralama" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 2 şüpheli, şikayetçinin "depremzede aileye bağış" şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.

Bayburt- Gümüşhane kara yolu üzerinde S.A. ve yeğeni M.S.A. ile S.Ş. arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığına müracaat eden S.Ş, S.A. ve M.S.A'dan şikayetçi oldu.

Başvuru sonucunda "basit yaralama, tehdit ve hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı Hasan Balın ile görüşen S.Ş, 6 Şubat'taki depremlerin ardından görev yaptığı Kahramanmaraş'ta tanıştığı ihtiyaç sahibi depremzede bir aileye bağış yapılması halinde S.A. ve M.S.A. ile uzlaşacağını belirtti.

Teklifi kabul eden S.A. ve M.S.A, uzlaştırma kararı kapsamında depremzede aileye toplam 12 bin lira bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.