Batman Teknokent'te son rötuşlar

BATMAN (Bültenler) - Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve Batman Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Yılmaz'ın, 25 Nisan 2022 tarihinde incelemelerde bulundukları Teknokent binası, yapılacak son rötuşlarla tamamlanacak.

Vali Şahin; binanın içinde bulunan ofisler, laboratuvarlar, atölyeler ve binanın çevre düzenlemesi hakkında ayrıntılı bilgiler veren Teknokent inşaatından sorumlu yetkililere, Batman şehrine ve bölgeye önemli katkılar sunacak olan binanın eksikliklerinin en kısa sürede tamamlanması talimatı verdi.

Batman Teknokent binasının faaliyete geçmesinin bölgenin ve Türkiye'nin ARGE potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlayacağını belirten Rektör Demir, Batman Üniversitesi akademik personelinin yapmış olduğu bilimsel çalışmaların da ticarileşmesine olanak tanıyacağını söyledi.

Batman Üniversitesinin şehirle olan bağlarının da her zaman güçlü olmasını istediklerinin altını çizen Rektör Demir sözlerine şu şekilde devam etti: "Batman Teknokent, üniversite-sanayi işbirliğini sağlamaya, Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmaya yönelik de bir girişimdir. Temel amaçları arasında girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek de olan bu yapının, Türkiye'nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlayacağı, Teknoloji transferi için uygun ortamı yaratacağı inancındayız."

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