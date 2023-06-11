Başkentte sokak ortasında bir grup genç arasında sopalı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Başkentte sokak ortasında tekmeli, sopalı kavga cep telefonu kamerasında

ANKARA - Başkentte sokak ortasında bir grup genç arasında sopalı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde sokak ortasında meydana gelen olayda, bir grup genç henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Tekme, yumruk ve sopların havada uçuştuğu o anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından anbean kayda alındı. Kavga, çevredeki esnafın araya girmesi ile yatıştırıldı.