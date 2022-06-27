Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, Denizli Valisi Atik'i ziyaret etti Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Denizli'de temaslarda bulundu. Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Denizli'de temaslarda bulundu. Denizli programı kapsamında Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret eden Mannan, kent hakkında bilgi aldı. Mannan ile bir süre görüşen Vali Atik, konuğuna, günün anısına üzerinde Denizli horozu bulunan tablo hediye etti. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Güncel Haberler

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