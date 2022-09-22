Balıkesir haberi | Savaştepe'de 'TÜBİTAK 4007 Savaştepe Bilim Şenliği' başladı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde düzenlenen "TÜBİTAK 4007 Savaştepe Bilim Şenliği" başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, Savaştepe Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen etkinlikte gazetecilere, bilim şenliğinin Savaştepe'de ilk kez yapıldığını söyledi.

Projenin 490 bin lira maliyetle oluşturulduğunu anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Projemize Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe Belediyesi, Balıkesir, Çanakkale Onsekiz Mart ve Bursa Uludağ üniversiteleri de destek veriyor. Üniversitelerimizdeki akademisyenlerde buraya geldiler. Akademisyenlerimiz kurulan atölyelerde öğrencilerimizle 3 gün boyunca bir araya gelecekler. İnşallah bu bilim şenliği ilçemizin eğitimine bir ivme kazandırır. Şu anda burada 35-40 standımız var, inşallah öğrencilerimizin ufuklarının gelişimi için çalışmalarımız devam edecek."

Savaştepe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ve Belediye Başkanı Turhan Şimşek'in de açılışına katıldığı bilim şenliği 3 gün sürecek.