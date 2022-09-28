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Balıkesir haber! Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı

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Balıkesir haber! Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir gündem haberi | Meteorolojiden Balıkesir'in batısı için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden Balıkesir'in batısı için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç'te yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Esin Işık - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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