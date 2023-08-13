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Balıkesir Balya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Balya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında ormanlık alanda bulunan arı kovanları zarar gördü.

Balıkesir'in Balya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı. Çıkan yangında ormanlık alanda bulunan arı kovanları zarar gördü.

Balya'nın Hacıhüseyin Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına arozözler, su ikmal araçları, su tankerleri, dozerler, helikopterler ve çok sayıda orman ve itfaiye personeli ile müdahale edildi. Çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm anız ve ormanlık alan zarar görürken, orman alanında bulunan arı kovanları da zarar gördü. Yangın ekiplerin hızlı ve güçlü müdahalesi ile kısa sürede kontrol atılana alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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