BAKAN VARANK VE BAKAN ÖZER OSB'LERDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU AÇILMASINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZA TÖRENİNE KATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki Organize Sanayi Bölgelerinde Okul Öncesi Eğitim Kurumu Açılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından imzalandı.

Sanayi Bölgelerinde Okul Öncesi Eğitim Kurumu Açılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nda düzenlendi. İmza törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Bakanlar konuşmalarının ardından protokolü imzaladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 1 sene içerisinde 100 Organize Sanayi Bölgesine anaokulu açılacak. Anaokullarının inşası ile her türlü donatım, eğitim materyali Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda sağlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek.

"1 YIL İÇERİSİNDE 100 OSB'DE ANAOKULLARININ AÇILMASINI HEDEFLİYORUZ"

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank "İnşallah Mesleki Eğitim Merkezlerinin katkısıyla 'Aradığım elemanı bulamıyorum' lafı artık tarih olur. İstihdamın geliştirilmesinde sanayi ve eğitim sektörleri arasındaki eşgüdüm büyük önem arz ediyor. Birazdan atacağımız imzalarla birlikte organize sanayi bölgelerinde okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasını sağlayacağız. Proje kapsamında 1 yıl içerisinde 100 organize sanayi bölgesinde anaokullarının açılmasını hedefliyoruz. Bu sayede OSB'lerde çalışan ebeveynler, okul öncesi eğitime anaokullarına gönderebilecek. Böylece özellikle kadınların istihdam edilebilirliği kolaylaşmış olacak. 2002 yılında her 100 çocuktan sadece 11 tanesi anaokuluna gidiyordu, bugün bu sayı 93'e çıktı. İnsan kaynağı gelişimi bakımından en yaygın etki ürettiğimiz projelerin başında hiç şüphesiz Teknofest geliyor. İlk gün 110 bin vatandaşımız Teknofest'i ziyaret ettiö dedi.

"ARADIĞIMIZ ELEMANI BULAMIYORUZ DİYORSANIZ BU BİZİM SUÇUMUZ DEĞİL"

"2023'ÜN SONUNDA ANAOKULU OLMAYAN OSB'MİZ KALMASIN"

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