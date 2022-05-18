Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda &quot;Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları...

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda 'Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları...

Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda " Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title