Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları...
AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı.
Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda " Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel