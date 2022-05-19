Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Üyesi Johansson ve Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Üyesi Johansson ve Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü

AA - Islam Doğru - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Üyesi Johansson ve Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ve Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile ayrı ayrı bir araya geldi.

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ve Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için geldiği ABD'nin New York kentinde ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Johansson ile bir araya geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve vize serbestisi konularının ele alındığını bildirdi.

Temasları kapsamında Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Zardari ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayi iş birliği ile Afganistan'daki gelişmelerin değerlendirildiğini ifade etti.

AA / Islam Doğru - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, New York, Pakistan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title