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Bağdat'taki tarihi Mercan Han'ı yenileme çalışmaları başladı

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Irak Devlet Eski Eserler ve Miras Kurulu, Bağdat'ın en ünlü hanlarından biri olan antik Mercan Han'ı yenilemek üzere geçtiğimiz günlerde büyük bir seferberlik başlattı. Mercan Han, Bağdat'ın merkezinde ve Dicle Nehri'nin doğu kıyısında yer alıyor. Yenileme projesi, hanın tarihi kimliğini ve mirasını koruyarak hasar gören yerleri restore etmeyi hedefliyor.

ÇEKİM TARİHİ: 11 Aralık 2023

1. Bağdat'taki tarihi Mercan Han'ın iç mekanındaki yenileme çalışmalarından çeşitli görüntüler

Irak Devlet Eski Eserler ve Miras Kurulu, Bağdat'ın en ünlü hanlarından biri olan antik Mercan Han'ı yenilemek üzere geçtiğimiz günlerde büyük bir seferberlik başlattı.

14. yüzyılda inşa edilen Mercan Han, Bağdat'ın merkezinde ve Dicle Nehri'nin doğu kıyısında yer alıyor. Mekan, eski zamanlarda seyahat eden tüccarlara hizmet veren bir han olarak kullanılmış.

İki katlı han, İslami tarzdaki mimarisiyle öne çıkıyor. Delikli pencereleri ahşaptan yapılan han, arabesk sanatının nadide örnekleriyle donatılmış.

Yenileme projesinin sorumlusu Hashim Abu Qamar, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Devlet Eski Eserler ve Miras Kurulu'ndaki mühendis ve arkeologların Bağdat'taki tarihi eserleri bakımsızlıktan kurtarmak için bakım ve yenileme çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Abu Qamar, "Mercan Han'da hasar gören yerleri restore etmek için çalışıyoruz. Ancak bu kadim alanın tarihi kimliğini ve mirasını korumak için orijinal yapıyı muhafaza ederek, o dönemde mekanın yapımında kullanılan inşaat malzemelerini kullanıyoruz" dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bağdat'tan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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