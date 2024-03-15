Bağcılar'da Bir Kişiyi Alıkoyan Şüpheliler Tutuklandı

Bağcılar'da bir kişiyi alacak-verecek meselelerinden dolayı kaçırıp bir evde alıkoydukları öne sürülen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Şubat'ta Bağcılar'da bir kişinin kaçırıldığı ihbarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kişinin alacak-verecek meselesinden husumet yaşadığı kişilerce kaçırıldığını belirleyen ekipler, mağdurun alıkonulduğu adresi tespit edip operasyon düzenledi. Operasyonda kurtarılan E.B'yi hürriyetinden yoksun bırakan şüpheliler O.K, S.Ö, ve M.A. gözaltına alındı.

Ekipler, şüpheli O.K'nin uyuşturucu ve hırsızlık suçların 4 aranması ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası, M.A'nın ise hırsızlık ve uyuşturucu suçundan 3 aranması bulunduğunu tespit etti.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bulunan uzun namlulu otomatik tüfek, tabanca, uyuşturucu hap, 6 cep telefonu, 2 sahte kimlik kartı, 4,5 gram esrar ve 105 gram uyuşturucu ile ??????1902 dolar, 10 bin 405 lira, 700 avro ve 60 pounda el konuldu.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından tutuklandı.