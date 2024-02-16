Bafra'da Kaçak Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan kaçak silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Bafra Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir adreste ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekiplerce şüpheli Ş.Ö.'nün evinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 30 mermi ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.