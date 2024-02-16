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Bafra'da Kaçak Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

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Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan kaçak silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bafra Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir adreste ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce şüpheli Ş.Ö.'nün evinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 30 mermi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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