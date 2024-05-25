Azerbaycan'da Yamaç Paraşütü Sporuna İlgi Artıyor

Azerbaycan'da yamaç paraşütü sporuna ilgi duyanların sayısı her geçen gün artıyor.

Yamaç paraşütü, bir grup sporseverin katkılarıyla adrenalin tutkunu Azerbaycanlıların vazgeçilmezi oldu. 10 yıl önce birkaç kişinin bir araya gelerek başlattığı yamaç paraşütü aktiviteleri, bugün ülkenin farklı bölgelerinde yaklaşık 150 pilotla hayata geçiriliyor.

Yamaç paraşütüne gönül verenlerin son dönemlerdeki adresi ise Azerbaycan'ın Siyezen ilindeki Beşparmak Dağı. Ülkenin doğal güzelliklerinden biri olan Beşparmak Dağı'nın eteklerinde bir araya gelen pilotlar, sportif ve turistik uçuşlar yapıyor.

Yamaç paraşütü tutkunları arasında, uzun yıllardır Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları da bulunuyor.

Serdar Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıldır Azerbaycan'da yaşadığını, hem turistik hem de sportif olarak yamaç paraşütüyle uğraştığını dile getirdi.

Şahin, " Azerbaycan'da yamaç paraşütüyle uzun yıllardır uçuluyor fakat biz bunu son 3-4 yıldır profesyonelce yapmaya başladık. Uluslararası federasyonlarla işbirliği yapıp seviyemizi üst seviyeye çıkarıyoruz. Türkiye'de ileri seviyede eğitim alan pilotlarımız da var." dedi.

Turistik, sportif ve hobi olarak 3 çeşit uçuş gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, "Şimdi uçuş gerçekleştirdiğimiz Beşparmak Dağı, deniz seviyesinden 460 metre yüksekliğe sahip. Genelde rüzgarı karşımıza alıp öyle uçuyoruz. Azerbaycan'ın her bölgesinde uçabiliriz. İnsanlar çok seviyor ve ilgi gösteriyor. Yaklaşık 150 pilotumuz var. Her yıl 50'ye yakın pilot katılıyor." diye konuştu.

Yamaç paraşütünün turizm aktivitesi olarak dünyanın her yerinde kullanıldığını dile getiren Şahin, bu aktivitenin yaygınlaşmasının Azerbaycan turizmine büyük katkı sunacağını söyledi.

19 yıldır Azerbaycan'da yaşayan Enes Bozali de 8 senedir aktif şekilde yamaç paraşütüyle uçtuğunu belirtti.

Bozali, yamaç paraşütüne ilgi duyanlar için kurslar düzenlediklerini anlatarak, "Yamaç paraşütüne yaklaşık 9 yıl önce 5-6 arkadaş bir araya gelerek ve aramızdaki tecrübeli arkadaşlardan teorik ve pratik bilgiler alarak başladık. Şimdi sayımız 150'ye ulaştı. Bu sporu daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Uluslararası arenada Azerbaycan'ı temsil edeceğiz." dedi.

Yeni nesil gençlerin genellikle doğadan ve spordan kopuk olduğunu vurgulayan Bozali, "Hedefimiz gençlerimize tekrar doğayı sevdirmek. Yamaç paraşütünden, sporun herhangi birinden korkmasınlar. Her ne kadar izlerken ürkütücü gelse de yamaç paraşütü sporu istatistiksel olarak dünyanın en güvenilir sporlarından biridir. Lütfen yamaç paraşütüne gelin, öğrenin, izleyin ve deneyin." ifadelerini kullandı.