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Ayhan Bora Kaplan Davası Kapsamında 4 Kamu Görevlisi Gözaltına Alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında görevden uzaklaştırılan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltı kararı icra edilen kamu görevlileri hakkında soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında görevden uzaklaştırılan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığını, soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir." denildi.

Buna göre, görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in 'Ufuk komiser' adıyla açıkladığı personel gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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