Aydın Söke'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde, zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.