Aydın Söke'de çıkan yangın kontrol altına alındı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde, zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Argavlı Mahallesi yolundaki Sazlı Mezarlık mevkiisindeki dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Zeytin ve çam ağaçlarının olduğu alandaki yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel