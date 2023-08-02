Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen bir tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sarıkemer Mahallesi istikametinden Yeşilköy Mahallesine seyir halinde olan Turan Alkabak idaresindeki 48 AGJ 636 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede tır sürücüsü Alkabak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.