Aydın haberi! KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE DEPREM

Aydın haberler: Merkez üssü Kuşadası açıkları olan ve birçok ilden hissedilen deprem, paniğe sebep oldu.

Merkez üssü Kuşadası açıkları olan ve birçok ilden hissedilen deprem, paniğe sebep oldu. İzmir'de güvenlik görevlisi olarak çalışan ve gece mesaide olan Mehmet Özişçi, deprem nedeniyle oldukça korktuğunu belirterek, "Kısa ama şiddetli bir sarsıntıydı. Tek tesellimiz kısa sürmesi oldu, hemen kendimizi dışarı attık, 2 sene önceki depremi hatırladım" dedi.