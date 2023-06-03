Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı, 1 Kişi Aranıyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu satıcısı 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, olayın diğer şüpheli ise her yerde aranıyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu satıcısı 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, olayın diğer şüpheli ise her yerde aranıyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satıldığı istihbaratını alan narkotik ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda ev içerisinde narkotik dedektör köpeği Tina eşliğinde yapılan aramalarda evin çeşitli yerlerine zulalanmış 155 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu satmada kullanıldığı değerlendirilen bir adet hassas terazi ele geçirildi.

İkisi tutuklandı, diğer şahıs da her yerde aranıyor

Şüpheliler İ.B. (26) ve F.A. (27) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayın şüphelilerinden E.G. isimli şahsın ise her yerde arandığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN