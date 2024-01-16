Aydın'da Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Altında
Aydın'ın Merkez Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Aydın-İncirliova kara yolu ve ilçe girişinde su birikintileri oluştu. Rögarlar taşarak bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.
Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Merkez Efeler ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleye doğru şiddetini artırdı.
Sağanak özellikle Aydın- İncirliova kara yolu ile ilçe girişinde su birikintileri oluşturdu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar trafiği aksattı.
Mimar Sinan, Kurtuluş ve Orta mahalleleri ile kentin ana arterlerinde rögarlar taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Belediye ekipleri su birikintisi olan alanlarda su tahliye çalışması başlattı.