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Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #129342 #127952

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Almanya ve Sırbistan karşısında kazanarak moral depolayan Ay-yıldızlılar, Güney Kore karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Millet Ligi Filenin Sultanları maç tarihleri! A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'de zafer üzerine zafer kazanıyor. Gözler Güney Kore mücadelesinde! Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÜNEY KORE - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore karşısına çıkıyor. Maç 1 Haziran Cumartesi günü saat 21:00'de düzenlenecek. Karşılaşma TRT SPOR ekranından canlı olarak aktarılacak.

Güney Kore, VNL'de Bulgaristan, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya ve Çin'e mağlup oldu. Tek galibiyetini Tayland karşısında alan Güney Kore puan sıralamasında 12. basamakta yer alıyor. Türkiye ise Antalya etabında 2 mağlubiyet 2 galibiyet alırken ikinci haftaya iki galibiyet sığdırdı. Filenin Sultanları Almanya ve Sırbistan karşısında parkeden galibiyetle ayrıldı.

Maç Takvimi

12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland

13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye

16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Güney Kore Sırbistan Voleybol Almanya Türkiye Kore Gündem Haberler

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