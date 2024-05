Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımlar! Mourinho hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

Mourinho'nun çalıştırdığı takımlar! Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, futbol dünyasında başarıları ve karizmasıyla tanınan bir isim. Kariyerine birçok önemli kulüpte imza atan Mourinho, hem lig şampiyonlukları hem de uluslararası kupalarla dolu bir geçmişe sahip. Peki, Mourinho'nun yönettiği takımlar hangileri?İşte Mourinho'nun çalıştırdığı takımlar haberimizde...

MOURİNHO'NUN ÇALIŞTIĞI TAKIMLAR

Jose Mourinho, futbol dünyasının en tanınmış ve tartışmalı figürlerinden biri. "Special One" lakabıyla anılan Mourinho, hem saha içi başarıları hem de saha dışındaki açıklamalarıyla her zaman gündemde kalmayı başardı. Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi birçok üst düzey kulüpte görev alan Portekizli teknik adam, çalıştırdığı her takımda iz bırakmayı başardı. Bu yazımızda, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımları ve bu takımlarda elde ettiği önemli başarıları detaylı bir şekilde ele alacağız.

Porto: İlk Büyük Çıkış

Jose Mourinho'nun büyük çıkışını yaptığı takım Porto oldu. 2002 yılında Porto'nun başına geçen Mourinho, 2003-2004 sezonunda hem Portekiz Ligi'ni hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu başarısı, onu Avrupa'nın en gözde teknik direktörlerinden biri haline getirdi.

Chelsea: Premier Lig'e Damga Vurdu

Porto'daki başarılarının ardından Mourinho, 2004 yılında Chelsea'nin başına geçti. İlk sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Mourinho, Chelsea'ye 50 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu getirmiş oldu. Chelsea'deki ilk döneminde iki Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Cup ve iki Lig Kupası kazandı.

Inter: Üçleme Başarısı

Chelsea'den ayrıldıktan sonra 2008 yılında Inter'in başına geçen Mourinho, burada da tarih yazdı. 2009-2010 sezonunda Serie A, Coppa Italia ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak "üçleme" başarısı gösterdi.

Real Madrid: La Liga Şampiyonluğu

2010 yılında Real Madrid'in başına geçen Mourinho, burada da önemli başarılara imza attı. 2011-2012 sezonunda La Liga'yı 100 puanla kazanarak dikkat çeken Mourinho, İspanyol devinde geçirdiği süre boyunca bir La Liga, bir Copa del Rey ve bir İspanya Süper Kupa kazandı.

Manchester United: Avrupa Ligi Zaferi

2016 yılında Manchester United'ın başına geçen Mourinho, burada da kupalar kazanmaya devam etti. İlk sezonunda UEFA Avrupa Ligi, EFL Cup ve Community Shield kazanan Mourinho, Manchester United'a önemli bir uluslararası başarı daha kazandırmış oldu.

Tottenham ve Roma: Yeni Maceralar

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra 2019 yılında Tottenham Hotspur'un başına geçen Mourinho, burada da takımını EFL Cup finaline taşıdı. 2021 yılında ise Roma'nın başına geçen Mourinho, burada UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanarak Roma'ya Avrupa'daki ilk büyük kupasını getirdi.