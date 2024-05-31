Limon FC-Kunisports maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Limon FC maçı başladı mı?

Limon FC Kunisports maçı saat kaçta? Tuğkan "Elraenn" Gönültaş'ın başkanlığını yaptığı Limon FC futbol takımı Kings League'de ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Limon FC ilk maçı 3-1 kazanmıştı. Peki, Limon FC Kunisports maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

LİMON FC - KUNİSPORTS MAÇI NE ZAMAN?

Limon FC - Kunisports maçı bu akşam Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Kings League YouTube kanalından ve Elraenn'in Kick canlı yayın kanalından izlenebilecek.

LİMON FC HANGİ LİGDE?

Elraenn'in kurduğu Limon FC, 2024 Kings League Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Bu turnuva, 26 Mayıs ile 8 Haziran 2024 tarihleri arasında Meksika'da gerçekleşecek. Limon FC, Türkiye'yi temsil edecek ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen diğer 31 takım ile birlikte bu prestijli turnuvada yer alacak.

Limon FC kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Osman Naz

Berker Güllü

Yiğit Yenihayat

Berke Onuk

Yiğit Özbay

Osman Ural

Alp Arda

Berk Kıratlı

Mehmet Yeşil

Berkay Sezer

Serhat Kot

Mete Demir

Memos Sözer

T.D.: Burak Kaymak